(Görüntülü) Karşıyaka'da mis kokulu festival

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde 18-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Karşıyaka Çiçek Festivali, üreticilerle çiçek sevenleri buluşturdu. Üreticilerin 4 gün boyunca bir aracı olmadan alıcılarla bir araya gelme fırsatı bulacağı festival kapsamında, akşam saatlerinde sevilen şarkıcı ve gruplar da konser verecek. Karşıyaka Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 17\'nci Karşıyaka Çiçek Festivali, Bostanlı Pazaryeri\'nde açıldı. Bayındır, Ödemiş, Urla gibi ilçelerden yaklaşık 100 çiçek üreticisinin stant açtığı festivalde, çeşitli çiçekler, meyve ve ağaç fidanları ile bahçe bitkileri beğeniye sunuldu. Festival kapsamında bahçe malzemeleri, saksı çeşitleri, çiçek ilaçları, toprak ve gübre gibi ürünlerin satışı yapılırken, Karşıyaka Belediyesi Parklar Müdürlüğü\'nün standında çiçek ve bahçe bitkileri konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Yöresel gıda ve hediyelik eşya gibi farklı stantların da yer alacağı festival, Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu\'nun gösterisiyle başladı. ÇİÇEK GİBİ KARŞIYAKA İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği açılışta konuşan Karşıyaka Belediyesi Başkan Vekili Süha Barlak, bu festival sayesinde çiçek ürecileri ile alıcıları aracısız buluşturduklarını belirterek, \"Çiçek duyguları en iyi ifade eden hediyedir. Çiçeğin değerini artırmayı hedefliyoruz. Çünkü üreticiler çok emek harcıyor. Karşıyakamız çiçek gibi bir kent. Bu festival uzun yıllar devam edecek\" dedi. Barlak 4 gün sürecek organizasyon kapsamında her akşam ziyaretçilere konser keyfi sunulacağını da dile getirdi. EN GÜZEL BALKON VE BAHÇE SEÇİLECEK Karşıyaka Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği 17\'nci Karşıyaka En Güzel Balkon ve Bahçe Yarışması kapsamında da ‘En güzel balkon’, ‘En güzel bahçe’ ve ‘En güzel apartman bahçesi’ kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak. Jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından dereceye girenler, 31 Mayıs’ta açıklanacak. İlk 3’e girenlere plaket ve sürpriz hediyeler verilecek.