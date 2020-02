(Görüntülü) Kariyer için artık İngilizce yetmiyor (2)

Enver ALAS - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE\'de son yıllarda iş dünyasında İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil, iş başvurularında tercih sebebi oldu. Mühendislik ve yazılımda Almanca çok yoğun ilgi görürken, ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve ticaretin artması ve turizmin büyümesiyle Çince, Rusça, Arapça ve Japonca gibi diller de önem kazandı. Ayrıca kariyer için İtalyanca, İspanyolca, Fransızca gibi diller de yoğun talep gören diller arasında yer alıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derin Atay, \"İngilizce dünya dili olarak kabul ediliyor. Türkiye\'de en çok öğrenilen dil de İngilizce. Biraz geriye gittiğimizde Almanca ve Fransızca çok daha revaçta olan dillerdi. Ama şimdi gençlere baktığımızda İspanyolca, İtalyanca öğrenmeye ilgi duyuyorlar. Japonca öğrenmek isteyen çok genç görüyorum\" dedi \"DİL EĞİTİMİ İLETİŞİM TEMELLİ OLMALI\" Uzmanlara göre küresel rekabette öne geçmenin en önemli koşullarından biri en az bir yabancı dil öğrenmek. Ancak iş hayatında kariyer elde etmek için İngilizce de bazen yetmiyor, yanında ikinci bir dil de isteniyor. Uzmanlar, dil öğrenmenin en önemli koşullarından birinin erken yaşta başlanması gerektiğini ve yurt dışında da dilin konuşulduğu ülkeye gidilmesi olduğunun altını çiziyor. Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derin Atay, yaptığı değerlendirmede yabancı dil bilmenin dünya ile kurmayı sağladığına dikkat çekti, bu alanda da tüm dünyada öne çıkan dilin ise İngilizce olduğunu vurguladı. Derin Atay, şunları söyledi: \"Bugün interneti, dünyayı takip etmek, yayınları ve bütün alanlardaki gelişmeleri izleyebilmek bu dil (İngilizce) üzerinden gerçekleşiyor. Yabancı dili öğrenmek olabildiğince erken yaşlarda başlaması gereken bir süreç. Yapılan çalışmalar bize küçük yaşlarda yabancı dil öğrenme ediniminin ana dil öğrenimine çok daha yakın olduğunu gösteriyor. Bugün İngilizce dünya dili olarak kabul ediliyor. Türkiye\'de en çok öğrenilen dil de İngilizce. Biraz geriye gittiğimizde Almanca ve Fransızca çok daha revaçta olan dillerdi. Ama şimdi gençlere baktığımızda İspanyolca, İtalyanca öğrenmeye ilgi duyuyorlar. Japonca öğrenmek isteyen çok genç görüyorum\" Dil öğrenmede birçok faktörün etkili olduğunu kaydeden Derin Atay, \"Aldığı ders sayısı, öğretmen faktörü ve sınıf ile kullanılan materyallar çok önemli. Ayrıca kopmadan öğrenilmeli. Dil öğrenimi bir süreçtir ve hiç kopmadan devam ettirilmeli. Ara vermek şeklinde olmamalı. Dil eğitimi iletişim temelli olmalı\" ifadelerini kullandı. MERVE SELÇUK: İNGİLİZCE DIŞINDA DAHA BAŞKA DİLLERİ DE KONUŞMAK GEREKİYOR Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Merve Selçuk ise yabancı dil bilmenin kariyer açısından avantajlarını anlattı. Selçuk, \"Bugünün dünyasında iki dilli olmamak büyük bir dezavantaj. Globalleşen dünyada, eğitimin neredeyse İngilizce\'ye döndüğü dünyada İngilizce bilmemenin kariyer basamaklarını tırmanma açısından çok büyük bir problem olduğunu düşünüyoruz. Artık iki dilli olmanın avantajlarından ziyade dil bilmemenin ne kadar büyük eksiklik olduğunu düşünüyoruz. En çok öğrenilen dil olduğu için, ekonomiyi yönlendiren dil olduğu için İngilizce çok önemli. İngilizce dışında daha başka dilleri de konuşmak gerekiyor. Mesela şu an yazılım ve mühendisliğin dili olan Almanca bugün çok popüler. Kendilerini bu alanda geliştirmek isteyenler bu dile yöneliyor. Çince yükselen bir trend. Rusça, aynı şekilde hem tercih edilen bir dil, hem iş anlamında çok büyük avantajlar sağlıyor. Öğrencilerimizin rağbet gösterdiği dillerden biri\" diye konuştu. BAŞKA DİLLERİ BİLMEK DE BÜYÜK AVANTAJ İngilizce öğreniminin akademik ve iş ortamında yazıp konuşabilecek şekilde değerlendirildiğini vurgulayan Merve Selçuk, \"Biz, İngilizce bilmekten bunu anlıyoruz yoksa gramer bilmeyi anlamıyoruz. Aynı şekilde iş dünyasında da bu şekilde bir İngilizce isteniyor. Ayrıca başka dilleri bilmek de çok büyük bir avantaj. Baktığınızda herkes \'İngilizce biliyorum\' diyor ancak ne kadar biliyor? Bunun üzerine kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İngilizce kadar olmasa bile ikinci bir dili en azından B1 seviyesinde öğrenmeleri gerekiyor. Dil bilmenin iş bulmaktan başka faydaları da var. İki dilli olmakla ilgili yapılan araştırmalarda çok fazla avantajları öne sürülüyor. Mesela iki dilli olanların daha iyi eleştirel düşünme becerilerine sahip oldukları, daha esnek düşünebildikleri, bir dilden ikinci bir dile geçerken \'code switching\' dediğimiz, Türkçe konuşurken anında İngilizce\'ye geçebilme; bütün bunların beynin düşünme kapasitesini artırdığı biliniyor\" diye konuştu. ÇEVİRMENLER AYDA 15 BİN LİRAYA KADAR KAZANABİLİYOR Yabancı dil bilenler için önemli meslek kollarından biri çevirmenlik. Serbest çevirmenlik yapanlarla birlikte Türkiye\'de yaklaşık 30 bin çevirmen var. Toplam 191 dilde çeviri yapılıyor. En çok çeviri yapılan dil ise İngilizce. İngilizce\'den sonra sıralama Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça ve Araçpa şeklinde devam ediyor. Bir çevirmen, aldığı işe ve yaptığı çeviriye göre ayda 15 bin liraya kadar kazanç elde edebilir. \"ÇOK DİL BİLMEK ÇEVİRMENLERİN DEĞERİNİ ARTIRIR\" Uluslararası Çevirmenler ve Çeviri Kuruluşları Federasyonu Başkanı ve Türkiye Çevirmenler Derneği Genel Başkanı Ahmet Varol, çok dil bilmenin çevirmenlerin de değerini arttırdığına dikkat çekiyor. Çevirmenliğin sadece dil bilmekle olmadığının altını çizen Varol, \"Çevirmenin kapasitesi çok önemlidir. Hangi konularda, günde kaç sayfa yaptığına bağlı olarak kazançları da değişebilir. Az bilinen dillerde çeviri ücretleri pahalı görünür ancak onlara da az çeviri yapıldığı için kazançları aşağı yukarı diğerleriyle denk olur. Eğer İngilizce çeviri yapıyorsanız, boş kalmazsınız çünkü çok çeviri oluyor. Hem çok çevirmen olduğu için hem de çok çeviri geldiği için İngilizce\'de fiyatlar düşüktür. Ama Çince veya Japonca\'da daha az çeviri talebi olduğu için de fiyatlar yüksektir\" şeklinde konuştu. ÇEVİRMENLİKTE ÇİNCE VE KORECE 2 KAT FAZLA KAZANDIRIYOR Uluslararası Çevirmenler ve Çeviri Kuruluşları Federasyonu\'nun bilgilendirme amaçlı açıkladığı 2018 çeviri fiyat listesi şu şekilde: \"İngilizce, Almanca ve Fransızca çeviri, sayfa (20 satır) başına öğrenci tezlerinde 80 lira, teknik, hukuki, ticari, tıbbi ve edebi eserlerde 120 lira; 2. grup kategori dilleri olan Arapça, Boşnakça, İspanyolca, Yunanca, İtalyanca gibi dillerde öğrenci tezleri 120 lira iken teknik, hukuki, ticari, tıbbi ve edebi eserlerde 160 lira. Dillerin kategorik sıralamasına göre ücretlerde artış görülürken, son kategori olan 6. grupta yer alan Çince, Fince, Japonca, Korece Slovence Tayca, Latince\'de tez 200 lira, teknik, hukuki, ticari, tıbbi ve edebi eserlerde 250 lirayı buluyor. Serbest çevirmenler ise bu listesinin 3\'de 1\'i oranında fiyatlara kadar çeviri yapabiliyor.\" 2018 YILI TURİST REHBERİ ÜCRETLERİ Yabancı dil bilenlerin istihdam edildiği sektörlerin başında turizm geliyor. Sektörün her alanında iş bulmakta en az bir yabancı dil bilmek büyük avantaj sağlıyor. Turizmde belgeli turist rehberliği son yıllarda ciddi kazanç getiriyor. Turist rehberlerinin ücretleri, her yıl sonunda birliklerin önerisiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenirken, 2018 yılı için hizmet grupları itibariyle uygulanan taban ücretleri ise şu şekilde: Günlük tur 387 lira, transfer 195 lira, gece turu 195 lira, paket tur 467 lira, aylık ücret 3 bin 870 Lira KAMU PERSONELİNE DİL TAZMİNATI Yabancı dil bilmek kamu personeline de ek gelir sağlıyor. Kamu personeline, ÖSYM\'nin yabancı diller sınavından alınacak puana göre 25 ayrı dil için dil tazminatı ödeniyor. YURT DIŞINDA YABANCI DİL ÖĞRENMENİN MALİYETİ Türkiye\'de yabancı dil eğitimi veren ve yurt dışı dil okulları olanağını sağlayan kurumların sayısı her geçen gün artıyor. Yurt içinde İngilizce, Almanca İspanyolca gibi diller için aylık bir kur ücreti bin 500 - 2 bin lira arasında değişiyor. İngilizce öğrenmek için yurtdışı dil okullarında başta İngiltere olmak üzere Kanada, Malta, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeler öne çıkıyor. Dil eğitimi ve konaklama için maliyetler, İngiltere\'de bir aylık ortalama bin 800 pound, Kanada\'da 2 bin 500 Kanada Doları, Malta\'da 2 bin avro, İrlanda\'da 2 bin 500 avro civarında. Kanada ve Avustralya uzun dönemler için tercih sebebi olurken, bu ülkelerin eğitim sonrası iş imkanları sunması da avantaj sağlıyor. Ayrıca Almanya\'da, 3 aylık bir dil eğitimi için eğitim ve konaklama 4 bin avrodan başlarken, İspanya\'da ise bu fiyat bin 300 avroyu buluyor.