(Görüntülü) Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Yılmaz Oyuncularımın lisansını çıkartsınlar

Bülent DİKTEPEKARABÜK,(DHA)

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, transfer ettikleri futbolcuların lisansları çıkartılamadığı için maçlara çıkamadıklarını belirterek, Lütfen, çok rica ediyorum, oyuncularımın lisansını çıkartsınlar. Bu en güzel şey olur. Çok dua alırlar dedi.

Hafta sonu deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Yılmaz, transfer ettikleri 16 oyuncunun lisanslarının çıkması umutlarını devam ettirdiklerini, buna inandıklarını belirterek, Gereken ne ise yapılmalı. Lisanslar çıkartılmalı. Ben bunu Karabükspor\'un geleceği için istiyorum. Eski oyuncular buraya çağrılsa da çağrılmasa da yetersiziz. Gidenlerin sakat olanı, takımında oynamayanı ya da buradan neden gittiği konusu var. Elbette ki son çare olarak yapmaları gerekeni yapmaya çalışıyorlar. Ama burada da 2 aydan bu yana bekleyen, ekmeği için uğraşan futbolcu kardeşlerim var dedi.

Oğlu Trabzonsporlu Burak Yılmaz\'ın futbolcu olduğuna değinen Yılmaz, şöyle devam etti

Benim evladım da futbolcu biliyorsunuz. Futbolcunun nasıl ekmek kazandığını, neler hissettiğini ben çok iyi bilirim. Kendim de zaten 15 yıl bu işi yaptım. Lütfen, çok rica ediyorum oyuncularımın lisansını çıkartsınlar. Bu en güzel şey olur. Çok dua alırlar.

Deplasmanda oynayacakları Eskişehirspor\'un da kendileri lisans sorunu yaşadığına dikkat çeken Yılmaz, Eskişehirspor maçı için biz hiçbir zaman kendi ve rakibimizin içinde bulunduğu durum son derece vahim. Allah onlara da yardım etsin. Eskişehirspor\'da inşallah bu süreci aşar. Onlar da asırlık bir çınar, büyük bir kulüp. Bizim tek beklediğimiz lisansımızın çıkması. Biz yine sahaya çıkar her zaman olduğu gibi yüreğimizi ortaya koyup aslanlar gibi mücadele ederiz. Sonucun ne olduğunu pek düşünmüyoruz. Bu genç ekibimizle. Sadece Kardemir Karabükspor\'u en iyi şekilde temsil etmenin mücadelesini veriyoruz. Ve bunu da en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Kardemir Karabükspor daha da iyi olacak, iyi yerlere gelecek. Lisansın çıkartılması için 24 saat var daha. Her şey değişebilir. Umudum var. dedi.