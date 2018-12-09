(Görüntülü) Karasu Çayı'nda suyun rengi, normale döndü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, atıklar nedeniyle bir süre önce siyah akmaya başlayan Karasu Çayı\'nda suyun rengi, alınan önlemler sayesinde normale döndü.



İslahiye merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Güllühöyük Mahallesi\'nden geçen Karasu Çayı’nda geçen hafta suyun rengi siyaha döndü. Derenin döküldüğü Tahtaköprü Sulama Barajı\'nda kirlilik yaşandı, balıklar telef oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede, kirliliğin Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi tarafından gelen atıklardan kaynaklandığı tespit edildi. Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde kirliliğe yol açan atıkların suya dökülmesi engellendi.



Yapılan girişimlerim ardından Karasu Çayı\'nda suyun rengi normale dönmeye başladı. Bu durum bölge halkını sevindirirken, zabıta ekipleri vatandaşları balık avlanmaması ve kıyıya vuran balıkların tüketilmemesi konusunda uyarılarını sürdürüyor.

