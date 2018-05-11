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(Görüntülü) Karamollaoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaret etti

İhsan YALÇIN - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) SEÇİM startını İstanbul'da veren Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti

11 Mayıs 2018 20:39

İhsan YALÇIN - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) SEÇİM startını İstanbul\'da veren Saadet Partisi\'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Fatih Sultan Mehmet\'in türbesini ziyaret etti. Karamollaoğlu, dua ettiği sırada 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz\'ın eşi Esma Yılmaz\'ın tepkisiyle karşılaştı. Karamollaoğlu, \"Benim kocam şehit oldu. 15 Temmuz\'a tiyatro diyenlerle bir arada olmak size yakışmıyor\" diyen Esma Yılmaz\'ın yanına gitti. Esra Yılmaz\'ın tepkisinin devam etmesi üzerine Karamollaoğlu, \"Kızım sana Allah akıl fikir versin\" diyerek karşılık cevap verdi. Esma Yılmaz, gruptan bazı kişiler tarafından buradan uzaklaştırıldı. Temel Karamollaoğlu, \"İnsanlar yakınlarını kaybedince o acıyla hakikatten makul düşünemiyorlar. Diyecek bir şey yok\" ifadesini kullandı. \"Bana \'provokasyon yapmaya mı geldin?\' diyorlar\" diyen Esra Yılmaz ise amacının provokasyon olmadığını belirtti.

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