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(Görüntülü) Karaman'da boş arazide kafatası bulundu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, koyun otlatan çoban Yusuf Arslan, yolun kenarında, boş arazide insan kafatası buldu

06 Haziran 2018 15:35

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da, koyun otlatan çoban Yusuf Arslan, yolun kenarında, boş arazide insan kafatası buldu. Kafatası, incelenmek üzeri kriminal laboratuvara götürüldü. Olay, sabah saatlerinde, Urgan Mahallesi Zengen köyü yolu üzerinde meydana geldi. Koyun otlatan çoban Yusuf Arslan, yolun kenarındaki boş arazide insan kafatası olduğunu fark etti. Bunun üzerine Arslan, jandarmaya ve polise haber verdi. Güvenlik güçleri, olay yerine gelip, yaptığı araştırmanın ardından kafatasını incelenmesi için kriminal laboratuvara götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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