(Görüntülü) Karacabeyli kuaför, İtalya'daki yarışmada dünya birincisi oldu

Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), (DHA)- İTALYA\'NIN Napoli kentinde düzenlenen Saç ve Güzellik Kongresi kapsamındaki yarışmaya Bursa\'nın Karacabey ilçesinden katılan kuaför Metin Eren, \'erkek saç kesimi\' kategorisinde dünya birincisi oldu. Napoli\'de 28-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen yarışmada, CMC CAT Türkiye Kuaförler Milli Takımı dünya 3\'üncülüğü, bireysel erkek saç kesimi kategorisinde ise Metin Eren dünya birinciliğine ulaştı. Bursa\'nın Karacabey ilçesinde kuaförlük yapan Metin Eren, Türkiye\'yi uluslararası arenalarda en iyi şekilde temsil etmek amacıyla yola çıktığını ifade ederek, \"CMC CAT Türkiye Kuaförler Milli Takımı olarak sahneye 7 manken, 4 kuaförle çıktık. Güzel bir performans sergileyerek, ekip olarak dünya üçüncüsü olduk. Bireysel yarışmalarda ise erkek saç kesimi dalında şampiyonluk kupasını alarak, bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmak büyük onur verici oldu\" diye konuştu. Metin Eren, bu konuda kendilerine destek veren CMC CAT Türkiye yöneticilerine de teşekkür etti. Türkiye\'de düzenlenen yarışmalara da katılan Eren, burada da çeşitli dereceler elde etmişti.