(Görüntülü) Karacabey'de karla yoğun mücadele 

Bursa?nın Karacabey ilçesinde etkili olan dün etkili olan yoğun kar yağışına karşı Karacabey Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri yoğun mesai harcadı. Yüksek kesimlerde 1 metreyi aşan kar kalınlığına rağmen ilçenin 64 kırsal mahallenin tümünün yolları açıldı.

Karacabey?de hafta başında etkili olmaya başlayan ve dün gece itibarıyla etkisini yitiren yoğun kar yağışı yüzünden kapanan yollar ulaşıma açıldı. Karacabey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü?ne bağlı Karla Mücadele Ekipleri?nin 24 saat aralıksız çalışması sonrası ilçeye bağlı 64 kırsal mahallenin tamamının yolları açıldı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, kar yağışı boyunca gece saatlerinde kırsal ve yüksek kesimlerdeki mahallelerde süren çalışmaları yerinde denetledi. Özellikle Karadağ bölgesinde 1 metreye ulaşan kar kalınlığına rağmen ulaşımın aksamaması için Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket ettiklerini belirten Başakn Özkan, bu konuda yoğun mesai harcadıklarını ifade edip, ?Pazartesi ve salı özellikle akşam saatlerinde etkisi artan kar yağışı itibariyle 2 greyderimiz, 3 kepçemiz, 2 tuzlama aracımız ve 1 iş makinemizle birlikte 10 kişilik ekipler halinde, vardiya sistemi ile 24 saatlik bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmamıza Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 3 greyder, 1 kar küreme aracı, 1 kepçe ve 24 kişilik ekiple dahil dolu. Yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığına rağmen ulaşımda ciddi aksamalara neden olmadan yolları trafiğe açtık. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü yüksek kesimlerimizde hala çok kar var ve yollar buzlanma riski taşıyor. Eğitim ve sağlık gibi temel konuların aksamaması için zamanlamamızı ona göre yapıyoruz?? dedi.