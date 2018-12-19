(Görüntülü) Karacabey'de 3 bin dönüm tarım arazisi sular altında

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) BURSA\'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Tophisar Mahallesi\'nde yağan şiddetli yağmur nedeniyle dereler taştı, bir bölümü ekili 3 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Tophisar\'dan geçen ve Karadere\'ye akan Hacı Sinan, Uludere ve Bahçıvan dereleri şiddetli yağışlar nedeniyle taştı. Karadere\'deki su yoğunluğunun da fazla olması nedeniyle bu derelerden taşan sular, Tophisar\'daki Sazlık Çayır mevkisinde set yolunu patlattı, bazıları ekili yaklaşık 3 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Tophisarlı çiftçiler, hemen hemen her yıl aynı sorunu yaşadıklarını ancak dün meydana gelen felaketin kendilerine daha büyük zarar verdiğini savundu. Başta DSİ olmak üzere bilmelerine rağmen hiçbir yetkilinin bu soruna karşı bir önlem almadığını belirten mahaleliler, \'Biz şimdi ne yapacağız\' Büyük zarar içerisindeyiz. Bizim bu mağduriyetimiz, ?geçmiş olsun? diyerek geçiştirilemez. Gerçekten perişan olduk? dedi. GÖZ GÖRE GÖRE FELAKET Tophisar Mahalle Muhtarı Hıfzı Çet, başta DSİ Karacabey 12. Şube Müdürü Çağatay Ünlü olmak üzere yetkilileri eleştiri yağmuruna tuttu. \'Bu kadar da olmaz\' diyen Muhtar Çet, göz göre göre bu felaketin Tophisarlılara yaşatıldığını iddia etti. Yaklaşık 3 bin dönüm arazinin sular altında kaldığını belirten Hıfzı Çet, 2 yıldan bu yana başta DSİ olmak üzere, BİMER ve CİMER\'e dilekçe yoluyla şikayetlerimi bildirdim. Bazen de DSİ yetkililerini telefonla arayarak sorunu anlattım. Nedense DSİ Şube Müdürü hiç Karacabey\'de olmuyor. Hatta bazen arıyorum telefonlarımı açmıyor. Beni sürekli araç-gereç yok, alet yok. vs diyerek oyalıyorlar. Hatta bana, \'Bıktık senden\' bile dediler. Bu felaket bile bile lades oldu, göz göre göre geldi\" dedi. Muhtar Çet, şöyle devam etti: \"Peki şimdi ne olacak\" Çiftçimizin zararı nasıl karşılanacak? Çünkü daha büyük bir sıkıntı da var; sular arazilerden Mart ayı sonuna kadar çekilmez. Sular çekildikten sonra bir de toprağın dinlenmesi, yani tava gelmesi gerekiyor, ki bu süre için de en az 2 ay lazım. Yani işin gerçeği bu arazilerde önümüzdeki sezon için ekim-dikim yapılması olanaksız. Peki bu insanlarımız ekmeden, üretmeden ne kazanacak, geçimini nasıl sağlayacak? Çifçimizin bu mağduriyeti nasıl giderilecek Zamanında belki de bir grayderle çözülebilecek olan bu sorun, şimdi ne hale geldi. Köyümüzden 3 dere geçiyor ve sular Karadere\'ye akıyor. Karadere\'de de yoğunluk olduğunda işte böyle taşkın yaşanıyor. Bu işin tek çözümü ve olmazsa olmazı ise, Tophisar?a DSİ tarafından tahliye pompası kurulmasıdır.