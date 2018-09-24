(Görüntülü) Karabük'te 9 FETÖ şüphelisi adliyede

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 5’i muvazzaf asker, 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karabük, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş ve Diyarbakır’da operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik operasyonda 5’i muvazzaf asker, 9 kişi gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.