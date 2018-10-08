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(Görüntülü) Karabük merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda biri kadın, 5 kişi gözaltına alındı

08 Ekim 2018 15:28

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda biri kadın, 5 kişi gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karabük, İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Aydın ve Yozgat\'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen biri kadın, 5 kişi gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan B.I., A.K., F.Ö. ve H.A. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T.\'nin emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

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