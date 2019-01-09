(Görüntülü) Kar yağışını eğlenceye dönüştürdüler

Tokat\'ta iki kişi soğuk havaya aldırmadan soyunup karlar içinde şınav çekip otelin havuzuna atladı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kent merkezinde dün etkili olan kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu. Kent merkezinde bir otelin bahçesinde bulunan havuza iki arkadaş kar yağışı altında girdi. Havuz başında önce şınav çeken iki arkadaş sonrasında soğuk suya atladı. Bir arkadaşları ise bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Fotoğraf tutkunu üç arkadaş ise kent merkezinde bulunan Yeşilırmak kenarına gitti. Fotoğraf sonra caddede yürüyen arkadaşlar oyun havası eşliğinde eğlenceli anlar geçirdi. Bu anlar da cep telefonuyla görüntülendi.

469 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı ise olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 469 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.