(Görüntülü) Kar nedeniyle Akseki- Konya yolu ulaşıma kapandı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Akseki ilçesine bağlı Alacabel’de yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede araçlarıyla mahsur kalanların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Antalya’nın Akseki ilçesi ile Konya’nın Seydişehir ilçesi arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Yer yer tipi şeklinde etkisini sürdüren yoğun yağış sonrası Antalya- Konya karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede araçlarıyla mahsur kalanların kurtarılması için polis, jandarma ve karayolları ekipleri çalışma başlattı. Antalya- Konya yönüne gitmek isteyenler Cevizli- Beyşehir karayolu istikametine yönlendiriliyor.