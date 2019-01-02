(Görüntülü) Kar, Antalya- Konya karayolunda aksamalara neden oldu

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA- Konya karayolunda, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Antalya\'nın Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme çalışması başlattı. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.