(Görüntülü) Kapıkule'de 12 kilometre TIR kuyruğu

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de taşıdıkları ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen TIR\'lar, yaklaşık 12 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Son üç günde Kapıkule\'den 2 bin 485 TIR\'ın girişi yapılırken, 2 bin 814 TIR\'ın da çıkış işlemi yapıldı. Karayolları TIR kuyruklarının yaşandığı sınır kapısı yoluna belirli aralıklarla 100 kadar poşetli çöp kovaları koydu. İhracat ürünlerini TIR\'larla Avrupa’nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıkan sürücüler, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı sınır kapılarında yoğunluğun artmasına neden oldu. Yoğunluk nedeniyle hafta sonu erimeyen kuyruklar hafta başına da sarktı. Yurt dışına çıkış yapmak için Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nı tercih eden sürücüler, TIR parkı dışında yaklaşık 12 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise TIR\'lar, 1,5 kilometrelik kuyruğun oluşmasına neden oldu. İstanbul\'dan aldığı tekstil yükünü Avusturya\'ya götüren TIR sürücüsü Adem Keskin, \"Gece kuyruğa girdim, Şu anda sınıra 5 kilometre kaldı. Neredeyse 24 saatte 18 kilometre yol gelebilmişim. Nasıl ki üçüncü köprüyü TIR araçları için yapmışlar, bizim için de ayrı bir kapı olabilir. İki gümrük de yoğun. Buradaki yoğunluk gümrük içerisinde uzun süren mazot sırası. İyi bir düzen olursa kimse beklemeden gümrüğü geçer. Karayolları yol kenarlarına çöp kovaları koymuş ama çevresinin temizlenmesi lazım. Yurt dışında herkes kurala uyuyor, buradaki sürücülerde bu düzende ne çöp atar ne attırır\" dedi. Kuyrukta bekleyen TIR sürücülerinden Serdar Biçer de neredeyse 24 saattir kuyrukta beklediğini belirterek, \"Dün geceyi araçta geçirdik, mülteci araçlara girecek korkusu da var. Hangi gümrükte sıkıntı var bilmiyoruz ama çok bekliyoruz. Yetkililer daha iyi bilir ama sürücüler için çile kuyruklar. Parklara istenilen saatlerde varamıyoruz. Artık yollarda yatmak istemiyoruz, tuvalet sıkıntısı bile var. Çöp kovaları koymuşlar, daha önce poşetlerle yol kenarlarına bırakıyorduk artık çöp kovaları konuldu\" diye konuştu. 3 GÜNDE 5299 ARAÇ İŞLEM GÖRDÜ Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nda son 3 günde 2 bin 485 TIR\'ın girişi yapılırken, 2 bin 814 TIR\'ın da çıkış işlemi yapıldı. Bulgaristan\'a açılan diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli de ise TIR sürücüleri 1,5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İki sınır kapısında da geçişler devam ediyor. YOL KENARLARINA 100 KADAR ÇÖP KOVASI KONULDU Her hafta kuyruklarda bekleyen TIR sürücülerinin en çok şikayet ettiği konuların başında gelen çöp kovaları, Karayolları tarafından hazırlanarak yol kenarlarına konulmaya başlandı. Karayolları Edirne Bakım Şefliği tarafından yapılan poşetli 100 kadar çöp kovası olmasına rağmen çöplerin yere ve çöp kovası çevresine atıldığı görüldü. FOTOĞRAFLI