(Görüntülü) Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkıp, 50 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetteki Hüseyin Kurt ve Meryem Kızılkaya öldü, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Gazipaşa\'ya yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Ilıca Mahallesi\'nde bulunan yayladan ilçe merkezine dönenlerin içerisinde bulunduğu Hüseyin Kurt yönetimindeki 07 YV 293 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaçlara çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü Hüseyin Kurt ile yanındaki Meryem Kızılkaya öldü. Sürücü Hüseyin Kurt\'un eşi Ümmü ve oğlu Muhammet Kurt\'un ise yaralandığı kazada, kamyonet kasasında bulunan bir küçükbaş hayvan da telef oldu. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hüseyin Kurt ve Meryem Kızılkaya\'nın cenazeleri de aynı hastanenin morguna kondu.