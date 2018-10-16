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(Görüntülü) KAMYONET KASASININ KAPAĞINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU  

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, narkotik köpeğinin de katılımıyla aranan bir kamyonetin kasasının kapağına gizlenmiş, bir miktar 'Skunk' adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi

16 Ekim 2018 22:48

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, narkotik köpeğinin de katılımıyla aranan bir kamyonetin kasasının kapağına gizlenmiş, bir miktar \'Skunk\' adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı.  Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.A. isimli şüphelinin kamyonetiyle İstanbul\'dan Bodrum\'a uyuşturucu getireceğini öğrendi. Ekipler, ilçeye giriş sağlayan karayollarında önlem alıp beklemeye başladı. Narkotik ekipleri, gece Torba Mahallesi\'nde aracı durdurdu. Narkotik dedektör köpeği \'Molly\' ile kamyonette yapılan aramada, arka kasa kapağına gizlenmiş halde, 10 paket halinde toplam 2 kilo 90 gram \'Skunk\' 
ele geçirildi. B.A.\'nın Gümbet\'te bulunan evinde yapılan aramada ise kilitli kasa içinde 5 gram Skunk, 35 adet uyuşturucu hap, 3 gram kenevir tohumu, 111 kilitli poşet, 3 öğütücü, 1 adet esrar içmek için kullanılan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelilerden B.A. tutuklanırken, N.A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 

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