(Görüntülü) Kalpazanlara yapılan operasyonda 19 tutuklama

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Yeni yıl öncesi 8 ilde sahte para basıp çoğalttıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 19 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonda 1 milyon dolar ve 1 milyon 200 bin lira sahte para ile 4 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya çok sayıda sahte para sürüleceği bilgisi üzerine 21 Aralık\'ta, 8 ilde düzenlediği operasyonda iddiaya göre liderliğini Kenan Akdeniz\'in yaptığı 42 şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte 1 milyon dolar ve 1 milyon 200 bin lira sahte para ele ile 4 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirmişti. Sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3\'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 39 şüpheli hakkında \'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\', \'Kurulan örgüte üye olmak\' ve \'Parada sahtecilik\' suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19\'u çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen sahte paralar ile 4 tüfek ve 1 tabanca Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kameralarına tarafından görüntülendi.