(Görüntülü) Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, yaklaşık 2 hafta önce geçirdiği kalp krizi sonrası tedaviye alınan ancak yaşamını yitiren polis memuru Turan Sütçü (43), törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, Şehzadeler ilçesinde bulunan Karaköy Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliği\'nde görevi başındayken 2 hafta önce kalp krizi geçiren ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan evli ve iki çocuk babası polis memuru Turan Sütçü, dün gece yaşamını yitirdi. Sütçü için bugün memleketi Akhisar\'ın Reşatbey Mahallesi\'nde bulunan Millet Camii\'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Akhisar Belediye Başkanı AK Parti\'li Salih Hızlı, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, polis memurunun eşi, kızı, akrabaları ile vatandaşlar katıldı. Sütçü, ikindide kılınan cenaze namazının ardından, toprağa verildi.