(Görüntülü) Kalp krizinden ölen astsubay, toprağa verildi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yaparken, fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede kalp krizinden yaşamını yitiren Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Sakarya (40), memleketi İzmir\'in Ödemiş ilçesinde, askeri törenle toprağa verildi. Keşan 4\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'nda görev yapan, evli ve 1 çocuk babası Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Sakarya, geçen 6 Haziran\'da ilçedeki halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yaparken fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık görevlileri, Sakarya\'yı ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sakarya, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sakarya\'nın cenazesi, dün Keşan\'da yapılan askeri törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi İzmir\'in Ödemiş ilçesine gönderildi. Astsubay Kıdemli Başçavuş Sakarya\'nın gece Ödemiş Devlet Hastanesi Morgu\'nda bekletilen cenazesi, bugün öğlende Boğaz Mahallesi\'ndeki Boğaz Camisi\'ne getirildi. Astsubay Sakarya\'nın cenazesi cami avlusuna getirildiğinde yakınları gözyaşı döktü. Sakarya için burada düzelenen askeri törene, Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanı Teğmen Mehmet Ertem, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Hüyüktepe, Astsubay Sakarya\'nın eşi Yasemin Sakarya, diğer yakınları ve vatandaşlar katıldı. Sakarya\'nın ilkokul üçüncü sınıf öğrenci olan kızı 9 yaşındaki Elvin Sakarya ise cenaze törenine getirilmedi. Eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu başında güçlükle ayakta durabilen Yasemin Sakarya\'nın, üniformasını koklayıp, \"Ben kızımı nasıl getireyim. \'Baban burada\' diyerek nasıl göstereyim? Aşkım, senin burada olduğunu nasıl söylerim\" diyerek, ağıt yakması yürekleri dağladı. Sakarya için cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Tabutu bir süre askerlerin omzunda taşınan Sakarya, Boğaz Mahallesi Mezarlığı\'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Sakarya\'nın tabutu üzerindeki Türk bayrağı eşine teslim edildi.