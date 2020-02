(Görüntülü) Kahve telvesinden yaptığı resimlerle sergi açtı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de resim öğretmeni Simge Akaret (28), çalıştığı çağrı merkezinde kahve telvesini sanata dönüştürdü. Bir çok ünlünün portresinin de bulunduğu 30\'dan fazla eser kentte bulunan AVM\'de sergilenmeye başlandı. Edirne\'de Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü\'nden 3 yıl önce mezun olan Simge Akaret, atanamayınca özel bir şirketin çağrı merkezinde çalışmaya başladı. İşyerinde sürekli kalemle bir şey çizme gereği duyan Akaret, kalite güvenliği açısından telefon, kalem gibi gereçlerin kullanımının yasak olması nedeniyle kağıt bardakta içtiği Türk kahvesi telvesini boya, tahtadan karıştırıcı çubuğunu da fırça olarak kullanıp resim yapmaya başladı. Kahve telvesiyle karalayarak başladığı resim çizme alışkanlığı arkadaşları tarafından da beğenilince Akaret, Atatürk başta olmak üzere sevdiği film afişlerini, sanatçıların portre resimleri ile kentte bulunan tarihi yapı ve doğa resimlerini tahta çubuk kullanarak çizmeye devam etti. Yaptığı 30\'dan fazla eserini kentte bulunan bir AVM\'de sergilemeye başlayan Simge Akaret\'in tek hayali ise resim öğretmenliğine atanmak. Resim yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden de her an resim çizmek istediğini belirten Simge Akaret, Türk kahvesi telvesiyle resim yapmaya iş yerinde içtiği kahve sonrası başladığını söyledi. Resim çizmeye, kalem ve fırçanın yasak olması nedeniyle kağıt bardak dibine çöken kahve telvesi ve tahta karıştırıcıyla başlayan Akaret, \"2015 yılında resim öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Fakat atanamayınca özel bir şirkette çağrı merkezinde çalışmaya başladım. Çalıştığımız şirkette kalite güvenliğinden dolayı telefon, kalem gibi malzemeleri kullanamıyorduk, o yüzden ben de ressam olduğum için can sıkıntısından biraz da sanatı bırakmamak adına bir takım taktikler geliştirdim. İçtiğim Türk kahvesinin telvesinden karıştırma çubuğunu fırça olarak kullanarak resimler yapmaya başladım\" dedi. Kahve telvesinden insan, doğa ve yapı resimleri yapan Akaret, yaptığı resimlerin çevresindekilerin beğenmesi nedeniyle sergi açmaya karar verdiğini söyledi. Akaret, \"Yaptığım resimler çevremdeki insanlar tarafından çok beğenildi. Ben de yapmaya devam ettim. Atatürk başta olmak üzere sevdiğim sanatçılar Şener Şen, Kemal Sunal, Barış Manço, Cem Karaca, Türkan Şoray gibi birçok ünlünün portrelerini yaptım. Ayrıca, İstanbul\'daki Galata Kulesi, Edirne Meriç ve Tunca nehirleri köprülerini kahve telvesiyle çizdim. Sergiyle daha çok kitleye ulaşmayı hedefliyorum\" dedi.