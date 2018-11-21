(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği 2 operasyonda 83 uyuşturucu hap ele geçirildi, biri cezavi firarisi 2 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Mağralı ve Piri Reis mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler Süleyman M. ve Tuğçe G.\'yi gözaltına aldı. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen Süleyman M.\'nin evinde yapılan aramada 16 uyuşturucu hap ele geçirildi. Tuğçe G.\'nin evinde yapılan aramada ise 67 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.