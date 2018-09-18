(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobil ile bir eve yapılan operasyonda gümrük kaçağı bin 590 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ejder Mahallesi\'nde Süleyman K.\'nın kullandığı otomobilden şüphelenerek \'dur\' ihtarında bulundu. Polis ihtara uymayarak açan otomobili kovalamaca sonucu durdurdu. Polisler otomobilde yaptığı aramada bin 510 paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan Süleyman K.\'nın ifadesi üzerine Mehmet B.\'nin yaşadığı eve yapılan baskında ise 80 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.