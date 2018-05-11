(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta ABD ve Fransa'ya tepki

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta 70 sivil toplum kuruluşundan oluşan Kahramanmaraş Platformu, İsrail\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımak isteyen ABD ile Kuran-ı Kerim\'den bazı ayetlerin çıkarılması talebiyle Fransa\'da yayımlanan bildiriye tepki gösterdi.



Platform üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde toplandı. \'Katil İsrail Aksa\'dan, Filistin\'den ve Ortadoğu\'dan defol\' yazılı pankart açan platform üyeleri, ellerinde \'Kudüs İslam ümmetinindir\', \'Halep onurumuz, Aksa şiarımız\'dır\' yazılı dövizlerle sık sık tekbir getirdi.



Platform adına açıklama yapan Yusuf Bülbül, Müslümanların ilk kıblesinin 1948\'den beri hukuksuz olarak işgal edildiğini söyledi. Tüm Müslümanları Kudüs\'e sahip çıkmaya davet eden Bülbül, \"İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin 1948\'den beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail\'in işgali altındadır. Siyonist İsrail devleti Kudüs\'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs İslam\'ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs; Mekke ve Medine\'den sonra bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa\'ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemize, Peygamber Efendimizin Miraç\'a yükseldiği o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır\" dedi.



Fransa\'da, Kuran-ı Kerim\'den bazı ayetlerin çıkarılması talebiyle yayımlanan bildiriye de tepki gösteren Yusuf Bülbül, şunları söyledi:



\"Müslümanların kutsallarına yönelik düşmanlık sadece İsrail\'de değil Avrupa\'da da devam ediyor. Fransa\'da 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kuran-ı Kerim\'den bazı ayetlerin çıkarılmasını teklif etmesi saygısızca ve düşmanca bir tavırdır. Kuran-ı Kerim Allah\'ın indirdiği son kitaptır. Bu İlahi Kelam, hiçbir harfi değişmeden günümüze kadar gelmiştir, kıyamete kadar da değişmeyecek ve değiştirilemeyecektir. Kuran-ı Kerim\'e göre, inancı ne olursa olsun insan hayatı değerlidir, dokunulmazdır. Hatta bir insanın haksız yere öldürülmesi bütün insanların öldürülmesi, bir insanın yaşatılması ise bütün insanlığın yaşatılması gibidir.\"



Açıklamanın ardından dua edildi.

