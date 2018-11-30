(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 4\'ü muvazzaf 6 kişi, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin \'askeri yapılanması\'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salı günü Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Ankara, İstanbul ve Tekirdağ\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, örgütün \'ardışık arama\' ve \'kripto şifreleme\' yöntemlerini kullandığı belirlenen muvazzaf astsubaylar R.A., M.M., Ö.O. ve T.E. ile astsubaylıktan ihraç edilen U.G. ve örgütün sözde \'mahrem imamı\' olduğu öne sürülen öğretmen Ö.G., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından 6 şüpheli, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.