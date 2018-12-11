(Görüntülü) Kağıthane'de eski mandırayı su bastı, kümes hayvanları telef oldu (2)
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE Hamidiye Mahallesi'nde eskiden mandıra olarak kullanılan alan yoğun yağışın ardından sular altında kaldı
11 Aralık 2018 18:23
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE Hamidiye Mahallesi\'nde eskiden mandıra olarak kullanılan alan yoğun yağışın ardından sular altında kaldı. Vatandaşların kümes olarak kullandıkları yapıda çok sayıda kümes hayvanı telef oldu, bazıları kurtarıldı.
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