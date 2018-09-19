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(Görüntülü) Kağıthane'de AVM'de silahlı kişi hareketliliği (2)

Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM  - Taner YENER/- İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de   bulunan bir AVM'ye gelen silahlı bir kişi, polisi alarma geçirdi

19 Eylül 2018 15:51

Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM  - Taner YENER/- İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE\'de   bulunan bir AVM\'ye gelen silahlı bir kişi, polisi alarma geçirdi.


Edinilen bilgiye göre AVM\'ye gelen bir kişi, yemekhane ve kafeteryaların bulunduğu bölümde silahını çıkardı. Elinde silah bulunan kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. AVM\'ye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri de buraya geldi. Silahlı kişinin, AVM\'de işyeri bulunan bir kişiyle alacak verecek meselesi olduğu öne sürülürken polis ekiplerinin ikna çalışması sürüyor.

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