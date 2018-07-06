(Görüntülü) Kadınlar, siyah kıyafetlerle çocuk istismarına tepki gösterdi

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde kadınlar, \'çocuklara yönelik cinsel istismarın son bulması\' için basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılan basın açıklamasına yaklaşık 50 kadın siyah renkli elbise giyerek katıldı.



Basın açıklamasını okuyan Bandırma Muhtarlar Derneği Başkanı ve Haydar Çavuş Mahalle Muhtarı Nur Demir Hancıoğlu, çocuklara yönelik şiddet ve istismarın her yönüyle araştırılması gerektiğini belirterek, konunun tekrar TBMM\'ye gelmesini beklediklerini söyledi. Hancıoğlu, şöyle konuştu:



\"TBMM\'ye sunulan \'Çocuklara yönelik cinsel istismarın araştırılması ve önlenmesi önergesi\'nin reddedilmesini aklımızın almadığını, konunun tekrar Meclis gündemine gelmesi gerektiğini halkımızın ve ülkeyi yönetenlerin dikkatlerine sunar, bu toprakların seçilmiş kişileri, mülki amirleri olarak konunun takipçisi olacağımızı belirtiriz. Bu arada, ekranlarda Meclis kürsüsünde sarf edilen cümlelerin önemine de dikkatlerinizi çekmek, çocuklar ve kadınlar ile ilgili açıklamalarda sözcüklerin titizlikle seçilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz. \'6 yaşındaki çocuk evlenebilir\' cümlesinin ifade özgürlüğü sayılmasının, \'Annen de olsa diz kapağının üstü tahrik eder\', \'Genç kayınvalide şehvet uyandırır\' gibi içinde çocuk ve anne kelimeleri ile yan yana olmaması gereken çirkinlikte sözcüklerle dolu cümlelerin ekranlarda pervasızca sarf edilmesi, bu ve benzer durumların normalleştirilmeye çalışılması, bugünkü yaşadıklarımızın kapısını aralamıştır. Denetleme sistemi devreye girmeli, ekranlarda pedagog, psikolog ya da çocuk gelişimi uzmanı olmayan kişilerin görüş beyan etmesinin önüne geçilmelidir.\"



\'CEZALAR ARTIRILMALI\'



Çocuklara yönelik suçlarda ceza artırımı yapılması gerektiğini vurgulayan Hancıoğlu, şöyle dedi:



\"Bir diğer önemli husus da bu meseleye cezai müeyyidelerin artırılması açısından bakılması. Çocuk kaçırmak başlı başına suçtur. Bu ülkede failler adalete teslim edilmeli ve mevcut hükümlerle yargılanarak ceza indirimi verilmemelidir. Çocukları ve kadınları korumanın yolu budur. Yol bellidir; Çocuk Hakları Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmalıdır. Evrensel bütün haklarımızı almak için hep birlikte mücadeleye devam edelim. Dillendirilen yöntemler insan haklarına aykırıdır. İnsan haklarına aykırı yöntemlere başvurmak çözümden kaçmaktır. Çözüm için mevcut cezalar uygulanmalıdır. Mevcut cezalar uygulanmazken, insan haklarına aykırı yöntemlere başvurmak, sorunun çözümü yerine büyümesine sebep olacaktır. Çözüm, indirimlerin uygulanmayacağı yasal düzenlemelerdir. Bu yasal düzenlemeler için kapsamlı ve bütünlüklü politikalar geliştirilmelidir. Biz kadın muhtarlar olarak çocukların, kadınların tacize, tecavüze, istismara uğramadan güvenlikli bir yaşam sürmeleri için önleyici tedbirler üzerinde durulması gerektiğini savunuyoruz.\"



