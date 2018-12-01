T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kadını zorla otomobile bindirmek isteyen şüphelileri, polis yakaladı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, E

01 Aralık 2018 22:26

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, E.P. adlı kadını cinsel içerikli mesajlar atarak taciz edip, zorla otomobile bindirmek isteyen şüpheliler, polisin takibiyle yakalandı. Sivas\'ta yaşayan E.P. isimli kadın, bazı kişilerin kendisini cinsel içerikli mesajlar atarak taciz ettiğini öne sürerek polise başvurdu. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Araştırma sürerken, şüphelilerin E.P.\'yi buluşma amacı ile çağırması üzerine ekipler takibe geçti. Mevlana Mahallesi\'ne otomobille gelen şüpheliler T.B. ve Y.E., buluştukları E.P.\'yi kolundan tutarak zorla araca bindirmek istedi. Şüpheliler bu sırada otomobili hareket ettirdi. Kadın, ayaklarını yerden kaldırarak bir süre araçla birlikte gitti. Olay yerinde önceden tedbir alan polis ekipleri müdahale ederek aracı durdurdu. Araçtan indirilen şüpheliler, gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SİVASSivasBununAraştırmaMevlana MahallesiKadınOlayAraçtan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24