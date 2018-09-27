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(Görüntülü) Kadıköy'de yol çöktü

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) KADIKÖY'de yağan yağmurun ardından yolda çökme meydana geldi

27 Eylül 2018 12:22

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) KADIKÖY\'de yağan yağmurun ardından yolda çökme meydana geldi. Sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan çökmeye karşı bir sürücü üçgen reflektör ile önlem almaya çalıştı. Merdivenköy Şair Arşi Çaddesi\'nde daha önce yapılan alt yapı çalışmasının ardından kapatılan yolda çökme oluştu. Yaklaşık iki metrekarelik alanda meydana gelen çökme nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Araç trafiğinin yoğun olduğu Göztepe-Kadıköy-Çamlıca sapağında yaşanan çökmenin ardından bir sürücü bıraktığı üçgen reflektörle önlem almaya çalıştı Caddeden geçen araçlar ise meydana gelen göçüğün etrafından geçerek yollarına devam ettiler.

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