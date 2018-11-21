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(Görüntülü) Kadıköy'de İDO eylemi

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL (DHA)  KADIKÖY'de İDO İskelesi önünde toplanan bir grup, şirketin 1 Aralık'tan itibaren iç hat seferlerini durdurma kararını protesto etti

21 Kasım 2018 19:29

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL (DHA)  KADIKÖY\'de İDO İskelesi önünde toplanan bir grup, şirketin 1 Aralık\'tan itibaren iç hat seferlerini durdurma kararını protesto etti. Grup İDO\'nun kamulaştırılmasını istedi.

Halk Evleri üyesi 30 kişilik grup  Kadıköy\'de bulunan İDO İskelesi önünde toplandı. Grup,  “İDO kamulaştırılsın “ yazılı pankart açtı.

Grup yaptığı açıklamada, İDO\'nun 1 Aralık\'tan itibaren iç hat seferlerini iptal etmesine tepki gösterdi. “Kamu hizmeti özelleştirilemez\", \"Ulaşım haktır satılamaz\"  yazılı dövizler de taşıyan grup, İDO\'nun kamulaştırılmasını istedi.

Grup yapılan basın açıklamasından sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

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