(Görüntülü) Kaçakları taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 17'si polis, 40 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da, kaçakları sınır dışı edilmek üzere Suriye sınırına götüren otobüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, Suriyeli Muhammed Zenetin Hafez (59) öldü, 17\'si polis, 40 kişi yaralandı. ​Kaza, saat 00.30 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 45\'inci kilometresinde Altınkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Sınır dışı edilmek üzere İstanbul\'dan Suriye sınırına götürülen kaçakları taşıyan, içerisinde polislerin de bulunduğu Deniz Dilan Eroğlu (29) yönetimindeki 34 RHK 91 plakalı otobüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, otobüs şoförü Eroğlu ile 23 Suriyeli kaçak ve onlara refakat eden 17 polis yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınan Suriyeli Muhammed Zenetin Hafez, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bazı yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.