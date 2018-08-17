(Görüntülü) KAÇAK SİGARALAR GİZLİ BÖLÜMDE ÇIKTI

DENİZLİ\'de polis tarafından 15 ayrı işyerine düzenlenen operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı sigara, tütün, elektronik sigara ve likiti ile ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı. Haklarında tutanak tutulup, toplam 60 bin lira para cezası kesilen 12 kişi, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik olarak dün (perşembe) \'Duman\' adını verdikleri operasyon düzenledi. Kaçak sigara sattığı tespit edilen 15 işyerine eş zamanlı baskın yapıldı. İşyerlerinden birinin mutfak kısmındaki gizli bölümde, fırın ve yiyecek kutuları içerisinde toplam 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Diğer işyerlerindeki aramalarda da paketlenmeyi bekleyen toplam 5 bin sigara, 17 bin makaron, 200 kilogram kıyılmış tütün, 14 elektronik sigara ve likiti, 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu. 12 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında tutanak tutulup, toplam 60 bin lira para cezası kesilen 12 kişi, polisteki işlemlerini ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.