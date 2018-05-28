(Görüntülü) Kaçak otomobil parçalarını hurda göstererek yurda sokmuşlar

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE\'de bir depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon olan kaçak otomobil parçaları ele geçirildi. 3 şüpheli yakalanırken kaçak malzemelerin hurda gösterilerek yurda sokulduğu tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, yurtdışından kaçak yollardan multimedya teyp, airbag beyni ve motor kontrol üniteleri getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yaptığı çalışmalarda 3 şüpheliyi belirleyerek teknik ve fiziki takiple bir süre izleyen polis ekipleri, şüphelilerin Gürcistan\'dan hurda olarak göstererek yurda soktuğu malzemelerin çeşitli marka otomobillere ait multimedya teyp, airbag beyni ve motor kontrol üniteleri olduğu belirlendi. Ekipler, şüphelilerin Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi\'nde bulunan bir işyerini kullandıklarını tespit ederek 22 Mayıs\'ta operasyon düzenledi. Polis ekipleri, yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan farklı araçlara ait 56 kalorifer motoru, 735 airbag beyni, 412 motor kontrol ünitesi ve 10 multimedya teyp ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüpheliler, hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatılarak para cezası verilerek serbest bırakıldı.