(Görüntülü) Kaçak kurban eti kıyması çekimine ceza

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, geçen Kurban Bayramı’nda, \'3G hızında süper kıyma çekilir\' şeklinde reklam afişi asarak izinsiz kurban eti kıyan, cep telefonu bayilerinin de aralarında bulunduğu 27 kişiye, 60 bin TL para cezası kesildiğini söyledi. Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte denetimlerin sıklaştığını belirten Oda Başkanı Murat Saruhan Yağmur, kent genelinde 30 sertifikalı profesyonel ekibin kurban kesimi yaptığını kaydetti. İzinsiz kesim yapan ve kıyma çekenlere yönelik para cezası uygulayacaklarını anlatan Yağmur, \"Bu yıl cezalar 5 ile 10 bin lira arasında olacak. İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleriyle denetimleri ortak yapacağız. Kasap olmadığı halde, kıyma çeken kişilerin makinelerine da el koyacağız, bayram bittikten 20 gün sonra da kendilerine iade edeceğiz\" dedi. \'SAHTE KASAPLARA DİKKAT\' Yağmur, geçen bayramda işyerlerinin camlarına \'3G hızında süper kıyma çekilir\' yazan cep telefonu bayilerinin bile olduğu hatırlattı. Kurallara uymayan 27 işletmeye 60 bin lira para cezası kesildiğini belirten Yağmur, \"Kasaplıkla alakası olmayan kişi ve kurumların bayramlarda kesim ve kıyma çekimi yapıyor. Vatandaşlar küçük baş hayvanlarda 50 lira kesim ücreti vermemek için kendileri kesiyor, ya da sahte kasaplara kestiriyor. Denetimlerimiz bu yıl da sürecek\" şeklinde konuştu.