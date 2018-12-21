(Görüntülü) Judo'da Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı

Ercan ATA / ANTALYA,(DHA)





Türkiye Judo Federasyonu\'nun 2018 yılı yurt içi faaliyetleri arasında yer alan Büyükler Türkiye Şampiyonası Antalya\'da start aldı.



Antalya Spor Salonunda bugün başlayan ve 57 ilden 217\'si kadın, 381\'i erkek olmak üzere toplam 598 sporcunun katıldığı şampiyonada ilk gün kadınlarda 48, 52, 57 ve 63, erkeklerde ise 60, 66, 73, 81, kiloda müsabakalar yapıldı.



AÇILIŞ SERENOMİSİ



Final müsabakaları öncesi yapılan açılış seremonisinde Antalya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, judo ailesine beşinci kez ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını ve bunun devamının gelmesinden onur duyacaklarını kaydetti.



Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise 2018 yılının başarılı bir performansla tamamlandığını ifade ederek, nihai hedefleri olan Olimpiyatlarda başarılı olmak için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi.



ŞAMPİYONLARA ÖDÜL.



Gençlerde 24 yıl aradan sonra Dünya şampiyonu olan Bilal Çiloğlu ve bronz alan Mert Şişmanlar ile Büyükler Dünya Şampiyonası\'nda da erkeklerde 17 yıl, kadınlarda 15 yıl aradan sonra bronz madalyalar kazandıran Vedat Albayrak ile Kayra Sayit, Başkan Sezer Huysuz ile eski federasyon Başkanı Natık Canca tarafından Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi.



Türkiye Judo Şampiyonasına yarın Kadınlarda, 70, 78, +78, Erkeklerde ise 90, 100 ve +100 kiloda müsabakalara devam edilecek.



Akşam seansında yapılan final karşılaşmalarında dereceye giren sporcular şunlar:



KADINLAR :



48 Kg: 1\'inci Melisa Çakmaklı 2\'nci Gülkader Şentürk 3\'üncü Tuğce Beder 3\'üncü Nazlıcan Kılıç



52 Kg: 1\'inci İrem Korkmaz 2\'nci Damla Çalışkan 3\'üncü Eda Karademir 3\'üncü Ayşe Nur Tunca



57 Kg: 1\'inci Şeyma Özerler, 2\'nci Tuğba Zehir 3\'üncü Ayşegül Yıldırım 3\'üncü Meltem Dindar



63 Kg: 1\'inci Ümmihan Kabak 2\'nci Minel Akdeniz 3\'üncü İlayda Seyis 3\'üncü Habibe Afyonlu



ERKEKLER:



60 Kg: 1\'inci Samet Kumtaş 2\'nci Mihraç Akkuş 3\'üncü Emre Çelik 3\'üncü Salih Yıldız



66 kg: 1\'inci Sinan Sandal 2\'nci Yavuz Yaralı 3\'üncü Seyit Erel 3\'üncü Abdullah Berkin Özcan



73 kg: 1\'inci Murat Bektaş 2\'nci Umalt Demirel 3\'üncü Kadir Can Çelik 3\'üncü Halil Çimen



81 kg: 1\'inci Muhammet Mustafa Koç 2\'nci İlker Güldüren 3\'üncü Recep Çimen 3\'üncü Recep Kılınç