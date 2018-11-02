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(Görüntülü) Jandarmayı görünce çaldıkları 1,5 ton fıstığı atıp kaçtılar

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, jandarmanın 'Dur' ihtarında bulunduğu 2 sürücü, çaldıkları 1,5 ton Antep fıstığını yol kenarına atıp araçlarıyla kayıplara karıştı

02 Kasım 2018 15:21

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, jandarmanın \'Dur\' ihtarında bulunduğu 2 sürücü, çaldıkları 1,5 ton Antep fıstığını yol kenarına atıp araçlarıyla kayıplara karıştı. Uluyatır Mahallesi\'nde yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri plakaları belirlenemeyen 2 aracı durdurmak istedi. Kimlikleri belirsiz sürücüler, \'Dur\' ihtarına uymadı. Peşlerine düşen jandarma ekiplerinden kaçarken 1,5 ton fıstığı yol kenarına atan şüpheliler, araçlarıyla izlerini kaybettirdi. Yapılan incelemede çuvallar dolusu fıstığın, Atatürk Mahallesi\'nde oturan Yaşar Uğur E.\'ye ait olduğu belirlenip teslim edildi. Yaşar Uğur E.\'nin ifadesine başvuran jandarma, kayıplara karışan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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