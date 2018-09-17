(Görüntülü) Jandarmadan öğrenci servislerine denetim

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde jandarma trafik ekibi öğrenci servis minibüslerini denetledi. Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı trafik timi, olası kazaların önüne geçmek için köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan minibüsleri denetledi. Bu sabah Sandıklı- Hocalar karayolu üzerindeki ilçe girişinde yapılan denetimde jandarma ekibi durdurduğu servis minibüslerinde evrak, araç içi güvenlik kamerası, araç ve emniyet kemeri kontrolü yaparak servis şoförlerini trafik kurallarına uymaları ve öğrencilerin can güvenliğini sağlamaları konusunda uyardı. Öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını tek tek kontrol eden jandarma ekipleri öğrencilere de kesinlikle emniyet kemeri takmaları, yolculuk esnasında şoförün dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınmaları, araca iner ve binerken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Jandarmanın eğitim öğretim yılı boyunca farklı güzergahlarda denetimlerinin sıklıkla devam edeceği belirtildi. Servis şoförlerinden Yaşar Kaya, denetimlerden memnun olduklarını ve kurallara uymaya özen gösterdiklerini belirterek, Daha okulun ilk gününden güzel bir uygulama. Bu denetimlerden dolayı olaylar ve kazalarda farklılık var. Kazalar azalıyor. Okulların önünde biraz daha dikkatli olunuyor. Geliş ve gidişler denetimli ve güvenli oluyor dedi.