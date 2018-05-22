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(Görüntülü) Jandarmadan kaçak sigara operasyonu  

  Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA İstanbul İl Jandarma ekiplerinin Kağıthane ve Maltepe'de düzenlediği operasyonlarda 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

22 Mayıs 2018 12:40

 



Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma ekiplerinin Kağıthane ve Maltepe\'de düzenlediği operasyonlarda 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı. 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından yasa dışı yollarla Türkiye\'ye getirilen kaçak sigaraların Kağıthane\'de bulunan bir depoda saklandığı bilgisini aldı. Ekipler depoya baskın düzenledi. Operasyonda C.A. gözaltında alındı. 6 bin paket de kaçak sigara ele geçirildi. 

İkinci operasyon ise bir kargo şirketlerine yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, doğu illerinden kargo firmaları aracılığıyla İstanbul\'a yüklü miktarda kaçak sigara girişi yapılacağı bilgisini aldı. Ekipler, eş zamanlı Maltepe ve Kağıthane\'de kargo şirketine operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi; bir kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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