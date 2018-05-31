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(Görüntülü) Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çankırı'da (YENİDEN)

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ı ziyaret etti

31 Mayıs 2018 22:41

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş\'ı ziyaret etti.



Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çankırı\'ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş\'ı makamında ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Çetin, Çankırı Valisi Aktaş ile bir süre görüştü.



Gerçekleştirilen ziyarette Vali Aktaş\'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Vali Yardımcıları Zeki Karaca, Abdullah Aslaner ve Musa Göktaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ile diğer yetkililer hazır bulundu.

 

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