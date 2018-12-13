(Görüntülü) Jandarma, 'Foya' ile arama yaptı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da jandarma ekipleri, TEM yolunun Bolu Dağı mevkiinde drone ile denetim yaptı. Durdurulan araçlarda da narkotik köpeği \'Foya\' ile arama yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM yolu Bolu Dağı geçişinde İstanbul yönüne giden otobüs, kamyon ve TIR\'ları durdurdu. Jandarma Asayiş, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, durdurulan otobüslerin bagajları narkotik köpeği \'Foya\' ile didik didik aradı. Araçlarda kar lastiği kontrolü de yapan ekipler, drone ile havadan kontrol noktasını saniye saniye izleyerek takip etti. Ayrıca, uygulama kapsamında yolcu otobüslerinde seyahat eden vatandaşların da kimlikleri kontrol edildi.