(Görüntülü) İzmit'te Ak Parti ve CHP'liler arasındaki arbedeye biber gazlı müdahale

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, seçim sonuçlarını kutlayan AK Partililer ile CHP\'li gençler arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı sıkarak müdahalede bulunurken, gazdan etkilenen CHP\'lilere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.



İzmit\'te, AK Partililer seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından kutlamalarda bulundu. İddiaya göre, AK Partililer, Hürriyet Caddesi\'nde araçlarla konvoy yaparak geçerken cadde üzerindeki CHP İzmit İlçe Başkanlığı\'nın önüne çıkan partililerle aralarında sözlü tartışma oldu. AK Partili ve CHP\'liler arasında arbede yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı sıktı. Hürriyet Caddesi polis ekipleri tarafından ulaşıma kesildi. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, ilçe binasına gelerek, bilgi alırken, yetkilileri arayarak önlem alınmasını istedi. Biber gazından etkilenen yaklaşık 15 CHP\'liye parti binasına gelen 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Biber gazından etkilenen bazı partililer Seka ve Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.



