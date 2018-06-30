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(Görüntülü) İzmir'in 25 ilçesinde uyuşturucu denetimi

İZMİR'in 25 ilçesinde jandarma tarafından, uyuşturucu madde imalatı ve satışına karşı yapılan denetimlerde binlerce kişiye kimlik sorgulaması yapıldı, halka açık alanlar kontrol edildi

30 Haziran 2018 14:53

İZMİR\'in 25 ilçesinde jandarma tarafından, uyuşturucu madde imalatı ve satışına karşı yapılan denetimlerde binlerce kişiye kimlik sorgulaması yapıldı, halka açık alanlar kontrol edildi. 4 bin 48 kök hintkeneviri ve 2 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişiden 1\'i tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı\'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri, dün (cuma) İzmir\'in 25 ilçesinde, uyuşturucu madde kaçakçılığı olaylarının önlenmesi ve ortaya çıkarılması için bir dizi denetim ve baskın yaptı. 3 ev, 164 halka açık alan ve 1405 araç kontrol edilerek, arandı. Çalışmada 4 bin 48 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Yapılan çalışmada 4 bin 48 kök hintkeneviri ve 2 gram bonzai ele geçildi, 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1\'i ise sevk edildiği adliyede tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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