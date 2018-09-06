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(Görüntülü) İzmir'de terör operasyonu: 11 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 11 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

06 Eylül 2018 12:37

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 11 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin sosyal medyada propagandasını yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Aliağa, Bergama, Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha arandığı belirtildi.
 

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