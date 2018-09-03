(Görüntülü) İzmir'de 'Sivil Toplum Günleri Toplantısı'

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) ortak finansmanıyla hayata geçirilen, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı\'nca yürütülen \'Kamu-Sivil Toplum Kuruluşu (STK) İş Birliği Projesi\' kapsamında, İzmir\'de \'Sivil Toplum Günleri Toplantısı\' düzenlendi. Toplantıda STK ve kamu sektörü temsilcileri, görüş alışverişinde bulundu. Toplam bütçesi 2 milyon 633 bin 500 euro olan \'Kamu- STK İş Birliği Projesi\' kapsamında, Türkiye’nin 20 pilot ilinde \'Sivil Toplum Günleri\' düzenleniyor. Belediye, valilik, kalkınma ajansları ile merkezi yönetim, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından 100\'e yakın temsilciye ev sahipliği yapılan ve 2 gün süren \'Sivil Toplum Günleri\'nin ilki 9- 10 Nisan günlerinde Bursa\'da gerçekleştirildi. 12- 13 Nisan günlerinde Adana\'da, 26- 27 Nisan günlerinde ise Çorum\'da düzenlenen \'Sivil Toplum Günleri\', bu kez İzmir\'de başladı. Kentteki otelde 2 gün sürecek ve kamu sektörü ile sivil toplum arasındaki iş birliğinin mevcut durumunun değerlendirileceği toplantıda, söz konusu iş birliğinin önündeki engelleri belirlemek, bu engelleri aşmak için çözüm önerileri sunmak ve iyi uygulama örnekleri paylaşmak üzere sivil toplum ve kamu sektörünün temsilcileri konuşmacı olarak yer aldı. 20 PİLOT İL Toplantının açılışında konuşan İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkan Yardımcısı Ali Gökay, 10 ilde 150’den fazla STK temsilcisi ile görüşülerek anket uygulandığını belirtti. 14 Temmuz 2017 tarihinde başlayan projenin 24 ay süreceğini anlatan Gökay, yaklaşık 1500 kamu görevlisine eğitim verildiğini dile getirdi. Bitiş tarihi 14 Temmuz 2019 olarak belirlenen proje kapsamında bugüne kadar 700’e yakın kamu görevlisine eğitim verildiğini kaydeden Gökay, şunları söyledi: \"Sivil Toplum Günleri faaliyeti 20 pilot ilde düzenleniyor. Bu proje kapsamında 2 bine yakın katılımcı bir araya gelecek ve 6 Avrupa Birliği ülkesine seyahat gerçekleştirilecek. Bu ülkelerde sivil toplum yapısı incelenecek. Ülkemize adapte edilmesi uygun görülürse zamanla hayata geçirilmesi sağlanacak. Bu eğitimlerde beklentimiz, sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak.\" ONLİNE PLATFORM Sivil toplum ve kamu görevlilerinin çalışmalarını daha etkin hale getirmek için ihtiyaç duyacağı belge, rapor ve eğitim materyalleri gibi kaynakları içinde barındıracak online platform kurulduğunu belirten Gökay, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yönetilecek olan bu platformun tüm sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının erişimine imkan verecek sistem olarak genişletildiğini bildirdi. Toplantıda konuşan İzmir İl Dernekler Müdürü Turgay Esen ise neden dernek kurulduğu, derneklerle ilgili mevzuat ve derneklerin tüzel kişilik kazanması için geçirilen süreç hakkında bilgi verdi. Esen üyelik müracaatlarının nasıl yapılması gerektiği ve üyeliğin sona erme durumları ile ilgili olarak katılımcıların sorunlarını yanıtladı.