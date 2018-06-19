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(Görüntülü) İzmir'de polise saldırı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, bir iş yerinin önünde polise saldırdıkları öne sürülen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı

19 Haziran 2018 16:11

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesinde, bir iş yerinin önünde polise saldırdıkları öne sürülen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Buca\'nın Menderes Caddesi üzerinde geçen 10 Haziran\'da, park yasağını ihlal eden araç sürücüleri önce uyarıldı, araçlarını çekmeyenlerin araçları ise çekicilerle çekilmeye başlandı. Bu sırada bir restoranın önünde 2 polis memuruna saldırıda bulunuldu. Olaydan sonra yapılan araştırmada polise saldıranların iş yeri sahibi ve çalışanları oldukları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Huzur Timleri ile ilçe ekiplerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda, iş yeri sahibi A.A. ve kardeşi M.A. ile iş yeri çalışanı Ç.B. gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada ise garson olarak çalışan G.S.\'nin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Olaya karıştığı tespit edilen iş yeri çalışanı S.U.\'nun yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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