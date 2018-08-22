(Görüntülü) İzmir'de kalanlar Kordon'un tadını çıkardı

İzmir\'de kalanlar Kordon\'un tadını çıkardı (HD) Haber-kamera Umut KARAKOYUN İZMİR, (DHA)İzmir\'de kalanlar Kordon\'un tadını çıkardı KURBAN Bayramı tatilinde bir yere gidemeyen ve İzmir\'de kalanlar ile yine İzmir dışından gelenler, kentin tadını çıkardı. Vatandaşlar, Kordon\'da dolaştı, Konak\'ta tarihi Saat Kulesi önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Bayramda bile balık tutma zevkinden vazgeçmeyenler, oltaları ile Körfez\'deydi. Tatil için Bursa\'dan İzmir\'e gelen Buse Seçmen, İzmir\'e ilk kez geliyorum. Hep İzmir\'in çok güzel ve farklı olduğunu söylüyorlardı. Ben de gelip görmek istedim dedi. İzmir\'de Konak Meydanı ve tarihi Saat Kulesi ile Kordon, Kurban Bayramı tatilini kentte geçiren vatandaşların en sık uğradığı adreslerden oldu. İzmir\'de kalan vatandaşlar, Kordon\'da dolaştı, sessiz ve sakin olan şehrin tadını çıkardı. İzmir, şehir dışından gelen konukları da ağırladı. Bursa\'dan İzmir\'e gelen Duygu Ergüneş ile Buse Seçmen, tatili İzmir\'de geçirmek istediklerini söyledi. Duygu Ergüneş, İzmir\'i çok sevdiğini söylerken, ilk kez kente gelen Buse Seçmen ise, Ben daha önce İzmir\'e gelmemiştim ama çok güzel ve farklı olduğunu söylüyorlardı. Ben de gelip görmek istedim dedi. Bayram tatilini İzmir\'de geçirmeyi tercih edenlerden biri de Gaziantepli Erkan Şahin. Ailesi ile birlikte İzmir\'e gelen Şahin, Tatilimizi İzmir\'de geçirmek için Antep\'ten geldik. Yakınlarımızı ziyaret ettik. Bayram tatilimizi Ege\'de geçireceğiz. Havaların sıcak olması, bayram tatilinin de 9 gün olması, iyi oldu. Biz de tatilimizi burada değerlendireceğiz. İzmir yaşanılacak bir kent. Burada yaşamak isterdim ama doğup büyüdüğüm Antep\'de yaşıyorum diye konuştu. İZMİR\'DE OLMAKTAN MUTLULAR Bedri Salman isimli vatandaş ise bayram tatilini İzmir\'de geçirdiğini belirtti. Tatil nedeniyle şehirler arası yollarda araç trafiğinin yoğun olduğunu ve insanların trafikte dikkatli olmaları uyarısında da bulunan Salman, Neredeyse her araçta bir çocuk var, bizde de çocuk var. Kazasız belasız bir bayram geçirilmesini diliyorum dedi. Talip Taşdemir isimli vatandaş ise Bayramda İzmir\'deyiz. İzmir çok güzle bir yer. Başka bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. Daha güzel bir yer olduğunu düşünmediğim için buradayız. Kurbanımızı keseceğiz. Sevdiklerimizle bayramı kutlayacağız. Gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. İzmir kendi başlı başına güzel bir yer, iyi ki İzmir\'deyim iyi ki İzmirli\'yim dedi. Sıcak havadan bunalan ve denize gidemeyen çocuklar ise tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında yüzerek, serinlemeye çalıştı.