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(Görüntülü) İzmir'de, aynı yerde peş peşe kaza; 1 ölü, 4 yaralı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, aynı yerde peş peşe meydana gelen biri zincirleme, 2 ayrı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

16 Eylül 2018 12:24

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, aynı yerde peş peşe meydana gelen biri zincirleme, 2 ayrı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Ankara Caddesi\'ndeki Karşıyaka yol ayrımında meydana geldi. Bornova\'dan Karşıyaka yönüne giden Fırat Taştan (34) yönetimindeki 35 UIV 84 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Taştan ve yanındaki Hakan Yılmaz (21) yaralandı.

Kısa süre sonra aynı yerden geçmekte olan Erkan Emre yönetimindeki 35 GA 3660 plakalı cip, aynı yöne giden Selman Uysal (33) yönetimindeki 35 GB 2751 plakalı kamyona, ardından da Şevket Avcı (37) yönetimindeki 34 EJ 136 plakalı otomobile çarptı. Kazada cipte bulunan Salih Sızı (27) öldü, sürücü Erkan Emre ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır yaralandı.

4 yaralı, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan cip sürücüsü Erkan Emre ile aynı araçtaki kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Ankara Caddesi\'nin Konak yönü, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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