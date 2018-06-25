(Görüntülü) İzmir'de AK Parti ve MHP'lilerden seçim kutlaması

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, resmi olmayan seçim sonuçlarının ülke genelinde büyük oranda belli olmasının ardından araçlarıyla caddelere çıkarak Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan AK Parti\'li ve MHP\'li vatandaşlar kutlama yaptı.



Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarının ülke genelinde büyük oranda belli olmasının ardından AK Parti\'li ve MHP\'li vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanarak kutlama yaptı. Araçlarıyla caddelere çıkan AK Parti\'li ve MHP\'liler de uzun araç konvoyları oluşturarak partilerinin bayraklarıyla kutlama yaptı. Polis ekipleri oluşan araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışını düzenlemek için kavşaklarda görev aldı.