(Görüntülü) İzmir trafiğine havadan denetim

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- KURBAN Bayramı tatilinin dokuz güne çıkmasıyla birlikte özellikle İzmir\'in turistik ilçeleri tatilci akınına uğradı. Trafik sıkışıklığının yaşanmaması bayramın güvenli geçmesi için İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın\'ın talimatıyla harekete geçen ekipler bayram tatili boyunca hem yerden hem de havadan denetim yapacak. Aşkın, \"Halkımızın rahat ve güvenli bir tatil yapması içini bizler sürekli görev başında olacağız\" dedi. İzmir\'in Çeşme başta olmak üzere Seferihisar, Urla, Foça, Dikili gibi turistik ilçeleri adeta tatilcilerin akınına uğradı. Tatilde trafik sıkışıklığının yaşanmaması güvenli bir bayram ve tatil yapılabilmesi için İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın\'ın talimatıyla, harekete geçen ekipler yerden denetimlerini artırırken havadan da helikopterle sıkışan yerleri tespit edip, müdahale etti. İzmir emniyetinin bayramdaki hava denetimlerini DHA ekibi de izledi. Adnan Menderes Havalimanı\'ndan havalanan İzmir Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polis helikopteriyle kentteki trafik yoğunluğu nokta nokta tespit edildi. Havadan tespitte trafiğin özellikle kurban satış yerleri, mezarlıklar, şehitlikler, alışveriş merkezleri ve ana arterlerde yoğun olduğu ve sıkıştığı görüldü. Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Aysun, sıkışıklığın çözümü için bölgelerde görevli ekipleri yönlendirdi. DENETİMLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ Havadaki denetimin ardından açıklama yapan Arif Aysun, İzmirliler başta olmak üzere tüm tatilcilerin rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için her türlü önlemi aldıklarını belirterek, \"İzmir trafiğini havadan denetledik. Ekiplerimizin yeterli olup olmadıkları görmüş olduk. Nerelerde yoğunluk olduğunu daha iyi tespit ettik. Buna göre de önlemlerimizi aldık. Kent içerisinde ana arterlerde mezarlık ve kurban pazarları çevrelerinde önlemlerimizi günler öncesinden almıştık. Dış yollarımızda ise her 5 kilometrede bir ekibimiz olacak sürekli denetimde bulunacak. Özellikle kazalara neden olan yorgun sürücülere karşı uygulamalarımız olacak\" dedi. Arif Aysun, Çeşme başta olmak üzere nüfusun arttığı turistik ilçelerde bisikleli polislerin de görev yapacağını belirtiken İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, \"Halkımızın rahat ve güvenli bir tatil yapması içini bizler sürekli görev başında olacağız\" diye konuştu.